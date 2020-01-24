Челсі змінив технічного спонсора

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Селезньов забив у четвертому матчі поспіль і приніс перемогу Бурсаспору – кінцівку зіпсувала червона картка українця
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Динамо програло Хайдуку матч за Gloria Cup – найгірший виступ, нереалізований пенальті, скасований голУкраїна — 18:53 4788
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Лєднєв підписав новий контракт з ДинамоУкраїна — 15:56 2435
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"Хочу запросити тих гравців, які зможуть підсилити Арсенал": Артета – про перемовини з Шахтарем щодо МатвієнкаАнглія — 15:00 2325
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УПЛ офіційно затвердила змінений календар чемпіонату УкраїниУкраїна — 13:58 5183