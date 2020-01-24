Челсі змінив технічного спонсора

Лемпард та Аспілікуета з новим технічним спонсором / фото ФК Челсі

Лондонський Челсі вирішив не продовжувати контракт з теперішнім технічним спонсором Yokohama.

Челсі підписала угоду з Three UK (Hutchison 3G UK Limited), повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Зазначається, що "аристократи" має чинну угоду з компанією Yokohama, яка завершується влітку 2020 року. Додається, що Челсі продовжить співпрацю з фірмою.

До слова, лондонці посідають 4 місце в АПЛ, маючи в активі 40 очок.

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