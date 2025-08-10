Товариський матч

Челсі – Мілан – 4:1

Голи: Кубіш, 5 (аг), Жоао Педро, 8, Ділеп, 67 (пен), 90 – Фофана, 70

Вилучення: Кубіш, 19 (Мілан)

Челсі з перших хвилин заволоділи ініціативою. Перший гол привіз у свої ворота 21-річний захисник Мілана Кубіш. Майк Меньян не зміг виручити свою команду. Через три хвилини лондонці знову забили. На цей раз відзначився Педро. Ще до середини тайму Мілан залишився у меншості через вилучення вихованця команди Кубіша. Італійці змогли оговтатися від такого початку і у Леау був шанс скороти відставання, але не вдалося переграти голкіпера лондонців.

По перерві на полі вперше у формі Мілана з'явився Лука Модріч. Це його перший вихід на нову команду. А ось Мареска замінив Трево Чалобу, який, схоже, у боротьбі за м'яч отримав пошкодження. Утім, таку подію зіпсував Ділеп, який реалізував пенальті на 67 хвилині. До слова, 11-метровий заробив ще один новачок Челсі – Естевао. "Россонері" огризнулися, а гол у свій актив забив Фофана. Перед фінальним свистком Ділеп оформив дебютний дубль за Челсі.