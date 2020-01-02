Челсі зіграє в матчі Кубка Англії у спеціальній формі

Лондонський Челсі красиво відзначить 50-річчя першої перемоги в Кубку Англії.

Челсі зіграє у спеціальній формі, приуроченій 50-річному ювілею з першої перемоги лондонців у Кубку Англії, повідомляє офіційний твіттер "аристократів".

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У 1970 році Челсі вперше виграв Кубок Англії, обігравши в фіналі Лідс. На футболки нанесений той самий герб, з яким Челсі виступав 50 років тому.

До слова, матч 1/32 Кубка Англії проти Ноттінгем Форест відбудеться 5 січня, початок гри о 16:00.

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