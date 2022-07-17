Команда Томаса Тухеля у спарингу здолала мексиканську Амеріку. Не завадив навіть курйозний автогол Ріса Джеймса.

Товариський матч

Амеріка – Челсі – 1:2

Голи: Джеймс, 60 (авт) – Вернер, 55, Маунт, 83

Поєдинок проти Амеріки став для Челсі першим після зміни власника. Символічно, що гра відбулася у США – на батьківщині Тодда Бьолі, який придбав клуб у Романа Абрамовича.

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Перший тайм завершився без голів, а на 55-й хвилині Тімо Вернер вивів лондонців уперед, вдало зігравши на добиванні. Але майже одразу непорозуміння Ріса Джейма і Беттінеллі призвело до пропущеного м'яча. Захисник віддав пас кіперу у площину воріт, а той не дістав м'яча, який закотився в сітку.

Автором переможного гола став Мейсон Маунт, який з-за меж штрафного класно пробив у кут воріт. Саме англійського хавбека визнали найкращим гравцем зустрічі. 2:1 – команда Тухеля виграла перший поєдинок турне у США.

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