Челсі обіграв Лутон в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Челсі – Лутон – 3:1

Голи: Абрахам, 11, 17, 74 – Кларк, 30

Незабитий пенальті: Вернер, 86

Прогнозовано Френк Лепард дав можливість себе проявити гравцям, які рідше з'являються в основі. Проте наявність кількох лідерів відразу далася взнаки. Спочатку Зума вкинув аут на Вернера, а німець класно розібрався в ситуації, відкотивши м'яч на Абрахама. Останній без проблем відкрив рахунок. Згодом Таммі ще й дубль оформив, замкнувши головою подачу на лінію воротарського.

Середняк Чемпіоншипу не знітився і почав давати відсіч, на 30-й хвилині отримавши бажане. Це Джордан Кларк опинився на ударній позиції. Зума заважав Кепі правильно оцінити момент удару, м'яч летів прямо в іспанського голкіпера, але той примудрився пропустити його під рукою.

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З початком другого тайму Лутон сміливо пішов уперед. Варто визнати, що шанси зрівняти рахунок були. Кепа кілька разів змусив пригадати, за що свого часу лондонці заплатили 80 млн євро. Сейви справді були блискучими. Челсі зрозумів, що ситуація стає небезпечною і підняв темп. Захист гостей не витримав швидкостей і дав тріщину. На 74-й Абрахам завершив класну атаку й оформив хет-трик.

Ближче до завершення матчу Ковачіч, який лишень вийшов на заміну, запустив у прорив Вернера. Німця збили вже у штрафному майданчику, за що арбітр справедливо призначив пенальті. Тімо сам взявся виконувати покарання, але не зумів переграти голкіпера.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Челсі. У наступному раунді Кубка Англії підопічні Френка Лемпарда проекзаменують ще одного представника Чемпіоншипу – Барнслі.