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Челсі здолав Крістал Пелас та піднявся на другу сходинку: 12-й тур АПЛ, матчі суботи

16:24 61 Читать на русском
Челсі здолав Крістал Пелас та піднявся на другу сходинку: 12-й тур АПЛ, матчі суботи
Челсі – Крістал Пелас – 2:0 / офіційний сайт АПЛ

Челсі у рідних стінах переграв Крістал Пелас (2:0).

Чемпіонат Англії 2019/2020, 12-й тур

Челсі – Крістал Пелас – 2:0

Голи: Абрахам, 52, Пулішіч, 79

Ньюкасл – Борнмут – початок матчу о 17:00

Саутгемптон – Евертон – початок матчу о 17:00

Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед – початок матчу о 17:00

Лестер – Арсенал – початок матчу о 19:30

Челсі на власному полі приймав Крістал Пелас. У першому таймі небезпечний удар у нижній кут від Пулішіча парирував Гуайта, а Віллан зі штрафного ледь не влучив у праву дев'ятку. Після перерви підопічні Лампарда таки зуміли відкрити рахунок у матчі – Вілліан класно віддав на Абрахама на підступах до штрафного, а останній з легкістю переграв кіпера – 1:0. Ближче до кінця поєдинку Пулішіч подвоїв перевагу "синіх" – 2:0. У підсумку – "пенсіонери" продовжили свою переможну серію та піднялись на другу сходинку АПЛ.

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