Челсі слабко розпочав домашку з Фулхемом. "Котеджери" могли виходити вперед вже на 8-й хвилині, коли Кастань запустив на правий край штрафного Андерсона, а той вгатив повз дальню дев'ятку. На 21-й же гості забили гол – це Кінг отримав передачу на хід від Берге, хитнув Арабіойо в штрафному та закрутив під праву стійку.

От тільки взяття воріт не зарахували. На допомогу "пенсіонерам" прийшов VAR, який помітив фол проти Чалоба на самому початку атаки. Рішення мало серйозне обґрунтування – Муніс наступив шипами на стопу центрбеку, завдяки чому й переграв останнього. Саме Родріго віддавав пас Берге.

Цей епізод став ключовим у основному часі першого тайму. На цьому відрізку до активу Челсі можна було занести тільки кутовий, який на 44-й хвилині замкнув Адарабіойо. Сфера пройшла над поперечкою. Фулхем теж мало створював, тож на перерву команди мали б піти за нулів на табло.

Втім, "котеджерам" не пощастило в компенсований час. Арбітр Роберт Джонс додав аж 8 хвилин, а господарі пропустили на 9-й. Спочатку господарі заробили кутовий, який завершився відскоком і ударом Тайріка Джорджа з трьох метрів. Лєно врятував, однак подальший корнер замкнув Жоау Педру – 1:0! Гольову подачу віддав Енцо Фернандес.

Рахунок був робочим, однак за вісім хвилин після старту другого тайму Фулхем пропустив вдруге. І ось тут стався справжній скандал. На 51-й хвилині Чалоба пробив метрів з 16-ти й влучив у лікоть Сессеньйона, а Роберт Джонс після втручання VAR призначив пенальті.

От тільки за кілька секунд до цього в штрафному Фулхема було зафіксовано інший гандбол. М'яч зачепив руку Жоау Педру. Гандбол був випадковим, а за правилами це не є порушенням – саме тому арбітр Роберт Джонс проігнорував руку бразильця. Суддя призначив пенальті.

Марку Сілва – тренер "котеджерів" – істерично сміявся, однак від гола Енцо з 11-метрового гумор не врятував. 2:0!

Фулхем миттєво стух. Команда була вбита морально. Челсі ж міг добити гостей на 59-й хвилині, коли Чалоба запустив на правий край штрафного Естевау – його постріл парирував Лєно. На 62-й же Жоау Педру запоров вихід 2-в-1, проігнорував Бессі й програвши дуель голкіперу.

А чогось кращого підопічні Енцо Марески й не створили. Фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу "синіх", однак обговорюватимуть сьогодні не Енцо Фернандеса.

