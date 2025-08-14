Зворушливий вчинок від конкурентів Ліверпуля в АПЛ. Як повідомляє The Athletic, Челсі оголосив, що використає частину преміальних за перемогу в Клубному чемпіонаті світу 2025 для фінансової допомоги сім’ї Діогу Жоти та Андре Сілви.

Діогу Жота загинув у ДТП – футболіст Ліверпуля розбився на смерть з братом

У липні Челсі здобув титул чемпіона світу серед клубів, розгромивши ПСЖ з рахунком 3:0 у фіналі. Перемога принесла Челсі орієнтовно 104,5 мільйона євро призових. Після цього клуб виділив фонд у розмірі 14,1 мільйона євро, який буде порівну розподілений між гравцями команди Енцо Марески, що брали участь у турнірі. За спільним рішенням клубу та футболістів, цю суму передадуть родині Жоти.

Нагадаємо, нападник Ліверпуля Діогу Жота та його брат Андре Сілва, гравець португальського Пенафіела, загинули внаслідок автокатастрофи в іспанській провінції Самора 3 липня, за десять днів до перемоги Челсі у фіналі.

Ліверпуль вже анонсував встановлення меморіальної скульптури на стадіоні Енфілд у пам’ять про Жоту, який забив 65 голів у 182 матчах за клуб. У сезоні 2025/26 гравці команди гратимуть з емблемою "Forever 20" на формі та куртках, а офіційний благодійний фонд клубу LFC Foundation запустить дитячу футбольну програму з його ім’ям.

Минулого місяця Ліверпуль оголосив, що номер 20 буде назавжди вилучений з обігу на всіх рівнях клубу на честь Жоти.

