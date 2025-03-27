Жіноча ЛЧ, 1/4 фіналу. Матч-відповідь

Челсі – Манчестер Сіті – 3:0 (перший матч – 0:2)

Голи: Балтимор, 14, Бйорн, 38, Рамірес, 43

Багато хто очікував, що Челсі дасть собі шанс у цьому протистоянні, але хто б міг посперечатися, що "сині" зроблять камбек ще до перерви? Після поразки з рахунком 0:2 у першому матчі лондонці забили супернику три м'ячі ще в першому таймі. Ба більше, ще в першій половині зустрічі Рамірес мала шанс забити четвертий м'яч, але "містян" врятувала Хіара Кітінг. За всім цим дійством спостерігав капітан чоловічої команди Челсі Ріс Джеймс.

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У Сіті був цілий другий тайм, щоб забити хоча б один м'яч і перевести гру в додатковий час. Але гості так і не спромоглися це зробити. Що цікаво, під час першого чвертьфіналу вболівальники Ман Сіті за рахунку 2:0 на користь своєї команди скандували: "Чи можемо ми грати з вами щотижня?" Челсі дав відповідь на полі.

У півфіналі лондонці зіграють із Барселоною. Матчі цієї стадії відбудуться 19 і 26 квітня.