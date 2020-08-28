Челсі збирається продовжити гучну трансферну кампанію – ще три новачки до кінця вікна
Челсі хоче закріпитися у статусі найактивнішого клубу поточного трансферного вікна.
У планах лондонського клубу підписання ще трьох нових гравців, інформує Evening Standard.
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Незабаром очікується прихід Тьягу Сілви на правах вільного агента. Також Челсі близький до угоди з Байєром щодо Кая Хаверца. Останнім пазлом повинен стати якісний голкіпер, який замінить Кепу Аррісабалагу. Загальна сума витрат лондонців на літо складе близько 200 млн фунтів.
Нагадаємо, раніше Челсі підписав чотирьох новачків – Хакіма Зієша, Тімо Вернера, Бена Чілвела та Маланга Сарра.
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