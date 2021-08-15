Останні перешкоди у перемовинах між клубами зникли. Челсі досяг бажаного, прописавши у контракті право зворотного викупу нападника. Таммі Абрахам перейде в Рому на повноцінній основі за 40 млн євро плюс бонуси, а влітку 2023-го Челсі може викупити його назад за 80 млн. Про це інформує журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Сам англійський форвард, який у сезоні 2020/21 виграв з "пенсіонерами" Лігу чемпіонів, зароблятиме 5-6 млн євро за сезон, а його контракт буде розрахований на 5 років. Сьогодні, 15 серпня, Абрахам прилетить в Італію на медобстеження, після чого про трансфер оголосять офіційно.

У минулому сезоні Таммі зіграв 32 матчі у всіх турнірах – 12 голів та 6 асистів.

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