Челсі на тлі слабких результатів в АПЛ веде відразу кілька зіркових цілей.

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Челсі навіть зробив крок у напрямку Неймара, однак ПСЖ відразу дав зрозуміти, що не буде обговорювати такий трансфер в останні дні вікна. Тепер "сині" перемкнулись на вінгера Рафаеля Леау з Мілана. Ці переговори також виглядають дуже складними, оскільки позиції італійців захищає велетенська клаусула на 150 млн євро. Раніше Мілан відхилив спроби Реала і того-таки ПСЖ підписати португальця.

Нагадаємо, Челсі здобув усього 7 очок у стартових 5 турах АПЛ і розташувався в середині таблиці.

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