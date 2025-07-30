Трансфер Сімонса з РБ Лейпциг у Челсі перебуває на фінальній стадії, стверджує інсайдер Ніколо Скіра. Залишилось узгодити деякі деталі – сторони мають домовленості щодо особистих умов у контракті нідерландця.

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Зазначається, що наставник лондонців Енцо Мареска відіграв ключову роль у цьому підписанні. Раніше була інформація, що Хаві Сімонса також хочуть підписати Арсенал та Баварія.

Нагадаємо, у січні РБ Лейпциг викупив Сімонса у ПСЖ за 50 мільйонів євро, встановивши клубний рекорд. Але футболіст повідомив керівництву, що хоче змінити клуб через відсутність Ліги чемпіонів у новому сезоні. За РБ Лейпциг Сімонс провів 76 матчів, у яких відзначився 21 голами та 23 асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 70 мільйонів євро.

Excl. - Xavi #Simons to #Chelsea from #Leipzig is at the final stage. Last details and then the young dutch talent will be a #CFC’s player. Already agreed personal terms for long term contract. Enzo #Maresca had a key-role in the deal. #transfers https://t.co/zzH6WvjzIj — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2025

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