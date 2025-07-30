Челсі завершує трансфер екс-зірки Барселони та ПСЖ – контракт уже узгоджений
Півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс найближчим часом має приєднатись до чинного володаря Клубного чемпіонату світу.
Трансфер Сімонса з РБ Лейпциг у Челсі перебуває на фінальній стадії, стверджує інсайдер Ніколо Скіра. Залишилось узгодити деякі деталі – сторони мають домовленості щодо особистих умов у контракті нідерландця.
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Зазначається, що наставник лондонців Енцо Мареска відіграв ключову роль у цьому підписанні. Раніше була інформація, що Хаві Сімонса також хочуть підписати Арсенал та Баварія.
Нагадаємо, у січні РБ Лейпциг викупив Сімонса у ПСЖ за 50 мільйонів євро, встановивши клубний рекорд. Але футболіст повідомив керівництву, що хоче змінити клуб через відсутність Ліги чемпіонів у новому сезоні. За РБ Лейпциг Сімонс провів 76 матчів, у яких відзначився 21 голами та 23 асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 70 мільйонів євро.
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