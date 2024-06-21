Кілька днів тому француз зробив неоднозначну заяву про своє майбутнє, які розцінили як бажання змін. Контракт Тео з Міланом діє ще два роки, тож це літо буде найкращим часом для клубу, щоб отримати найбільший прибуток з ймовірного трансферу.

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"Россонері" не хотіли б втрачати свого віцекапітана та одну із суперзірок команди. Втім, якщо Тео справді хоче піти, то потенційному покупцю доведеться викласти близько 100 мільйонів євро. Саме в таку суму Мілан оцінив француза.

За інформацією HITC, над запрошенням Тео думає Челсі. Після призначення Енцо Марески лондонцям на флангах оборони потрібні більш активні фулбеки, ніж Чілвел і Кукурелья. Ернандес став би ідеальним гравцем для нового тренера.

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