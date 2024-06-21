Челсі зацікавлений у суперзірці Мілана за 100 мільйонів
Захисник Мілана Тео Ернандес думає над тим, щоб змінити клубну прописку.
Кілька днів тому француз зробив неоднозначну заяву про своє майбутнє, які розцінили як бажання змін. Контракт Тео з Міланом діє ще два роки, тож це літо буде найкращим часом для клубу, щоб отримати найбільший прибуток з ймовірного трансферу.
Реал може перехопити зірку Мілана в Баварії
"Россонері" не хотіли б втрачати свого віцекапітана та одну із суперзірок команди. Втім, якщо Тео справді хоче піти, то потенційному покупцю доведеться викласти близько 100 мільйонів євро. Саме в таку суму Мілан оцінив француза.
За інформацією HITC, над запрошенням Тео думає Челсі. Після призначення Енцо Марески лондонцям на флангах оборони потрібні більш активні фулбеки, ніж Чілвел і Кукурелья. Ернандес став би ідеальним гравцем для нового тренера.
"Майбутнє буде світлим, доки я тут": Ібра – про Скудетто Інтера, першу сивину та чому Мілан найняв Фонсеку замість Конте