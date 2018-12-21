Челсі зацікавився Фекіром і залучив до перемовин легендарного агента

Лондонський Челсі відновив інтерес до атакувального гравця французького Ліона Набіля Фекіра.

"Сині" не проти підписати лідера Ліона, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, боси Челсі найняли суперагента Піні Захаві для наведення контактів із представниками Фекіра щодо майбутнього 25-річного француза. Лондонці готові не форсувати події та підписати атакувального хавбека влітку 2019 року.

Минулого літа Набіль Фекір узгодив контракт із англійським Ліверпулем, але угода зірвалася в останню мить, оскільки "червоні" побоювалися рецидивів травми його коліна.

У сезоні 2018/19 Фекір у Лізі 1 провів 11 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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