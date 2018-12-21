toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Челсі зацікавився Фекіром і залучив до перемовин легендарного агента

16:20 388 Читать на русском
Челсі зацікавився Фекіром і залучив до перемовин легендарного агента
Набіль Фекір / Reuters

Лондонський Челсі відновив інтерес до атакувального гравця французького Ліона Набіля Фекіра.

"Сині" не проти підписати лідера Ліона, повідомляє L'Equipe.

Азар може піти в Реал в обмін на зіркового хавбека, – ЗМІ

За інформацією видання, боси Челсі найняли суперагента Піні Захаві для наведення контактів із представниками Фекіра щодо майбутнього 25-річного француза. Лондонці готові не форсувати події та підписати атакувального хавбека влітку 2019 року.

Минулого літа Набіль Фекір узгодив контракт із англійським Ліверпулем, але угода зірвалася в останню мить, оскільки "червоні" побоювалися рецидивів травми його коліна.

У сезоні 2018/19 Фекір у Лізі 1 провів 11 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду

Теги
Англія Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії Піні Захаві Набіль Фекір Набіль Фекір Челсі Челсі Ліон Ліон Франція Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
57
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук