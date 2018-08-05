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Челсі запропонує Азару контракт з зарплатою 300 тисяч фунтів на тиждень

14:53 96 Читать на русском
Челсі запропонує Азару контракт з зарплатою 300 тисяч фунтів на тиждень
Еден Азар / соцмережі

Лондонський Челсі прагне зберегти свого лідера Едена Азара і запропонує йому новий контракт на покращених умовах.

Челсі запропонує Азару новий контракт. Як повідомляє The Times, за новою угодою бельгієць зароблятиме 300 тисяч фунтів на тиждень. Зараз він заробляє 220 тисяч фунтів.

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Цього літа Азара активно пов'язували з переходом у мадридський Реал після трансферу Кріштіану Роналду в Ювентус. Челсі хотів отримати за футболіста 200 млн фунтів, але Реал відмовився від ідеї запросити гравця до себе.

Еден переїхав на Стемфорд Брідж влітку 2012 року і вже встиг двічі виграти АПЛ, одного разу Кубок Англії, Кубок ліги та Лігу Європи.

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Раніше клуб запропонував новий контракт хавбеку Н'Голо Канте з зарплатою 290 тисяч фунтів на тиждень.

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