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Челсі запропонував Мілану свій варіант обміну нападниками, – Sportmediaset

09:26 641 Читать на русском
Челсі запропонував Мілану свій варіант обміну нападниками, – Sportmediaset
Гонсало Ігуаїн / фото із соцмереж

Аргентинський нападник Мілана Гонсало Ігуаїн може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн, який виступає на правах оренди за Мілан, близький до переходу в Челсі, повідомляє Sportmediaset.

Анчелотті зізнався, що Мілан двічі пропонував йому посаду головного тренера

Лондонці пропонують "россонері" іспанського форварда Альваро Морату в обмін на Гонсало Ігуаїна з правом викупу аргентинського форварда у Ювентуса по закінченню терміну оренди.

Челсі також готовий провести обмін гравцями на шість місяців, при чому міланці не будуть зобов'язані викупити контракт Морати.

Нагадаємо, що Мілан перед цим сезоном орендував Ігуаїна за 18 мільйонів євро з правом викупу за 36 мільйонів.

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