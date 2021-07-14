Хавбек Ювентуса Федеріко К'єза суттєво додав у ціні після вдалого виступу на Євро.

Челсі був готовий заплатити за чемпіона Європи астрономічні 100 млн євро, інформує журналіст Крістіан Фальк.

Челсі готується побити трансферний рекорд заради Холанда, – The Sun

Спроби лондонців виявилися марними. Ювентус відразу відхилив щедру пропозицію. Туринці збираються зробити К'єзу ключовим гравцем на багато років вперед, тому готові жертвувати навіть такою сумою. "Б'янконері" заплатили за оренду зірки Фіорентини 10 млн євро, а наступного літа повинні додати ще 40 млн за повноцінний викуп.

Додамо, що в минулому сезоні хавбек провів 46 матчів, відзначився 15 голами та 11 асистами.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі