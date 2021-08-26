Челсі заплатить солідну суму за зірку Севільї
18:01 - Читать на русском
Захисник Севільї Жюль Кунде все ж спробує свої сили в АПЛ.
Челсі та Севілья узгодили трансфер оборонця Жюля Кунде, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
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Іспанський клуб отримає за 22-річного француза близько 55 млн євро. Контракт Жюля з лондонцями буде розрахований до літа 2026-го. До Севільї гравець перебрався у 2019-му, а раніше захищав кольори Бордо.
У минулому сезоні Ла Ліги Кунде провів 34 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.
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