Челсі взимку оформив 8 трансферів на понад 300 мільйонів фунтів. Одним з придбань став Михайло Мудрик. Тепер лондонці готуються до чистки складу. Першим на вихід стоїть Хакім Зієш, якого через технічні проблеми не встигли віддати в оренду ПСЖ.

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Також клуб готовий вислухати пропозиції щодо Ковачіча, Обамеянга та Пулішіча, повідомляє Guardian. Останній є конкурентом Мудрика по позиції. Чілвел і Галлахер також можуть стати жертвами розпродажу.

Як додає неавторитетне видання The Sun, Челсі готовий попрощатися навіть з зірковими літніми новачками Кукурельєю та Кулібалі. Пів року тому "сині" віддали за цих футболістів 100 мільйонів. Трансфери здійснювало вже нове керівництво.

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