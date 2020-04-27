Челсі замість Коутінью хоче підписати ціль Баварії – божевільний трансфер на 100 мільйонів

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хаверц отримав ще один варіант продовження кар'єри.

Челсі, який цікавиться хавбеком Барселони Філіппе Коутінью, знайшов альтернативний варіант для підсилення свого складу, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, "сині" давно стежать за Хаверцом, який вважається одним з найперспективніших футболістів Європи. Однак в боротьбі за 20-річного хавбека доведеться випередити Баварію та Манчестер Юнайтед.

До слова, Байєр вимагає за свого таланта чималу компенсацію. Раніше повідомлялося, що перехід гравця та особистий 5-річний контракт обійдеться потенційному покупцю у більше 100 млн євро.

Чинний контракт Хаверца з Байєром розрахований до літа 2022 року, але нещодавно головний тренер "фармацевтів" Петер Бос заявив, що влітку 20-річний футболіст покине клуб. У поточному сезоні Хаверц зіграв за Байєр 30 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 6 результативних передач.ознайомитися тут.

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