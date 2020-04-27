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Челсі замість Коутінью хоче підписати ціль Баварії – божевільний трансфер на 100 мільйонів

27 квітня 22:37 1479 Читать на русском
Челсі замість Коутінью хоче підписати ціль Баварії – божевільний трансфер на 100 мільйонів
Кай Хаверц / Getty images

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хаверц отримав ще один варіант продовження кар'єри.

Челсі, який цікавиться хавбеком Барселони Філіппе Коутінью, знайшов альтернативний варіант для підсилення свого складу, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, "сині" давно стежать за Хаверцом, який вважається одним з найперспективніших футболістів Європи. Однак в боротьбі за 20-річного хавбека доведеться випередити Баварію та Манчестер Юнайтед.

До слова, Байєр вимагає за свого таланта чималу компенсацію. Раніше повідомлялося, що перехід гравця та особистий 5-річний контракт обійдеться потенційному покупцю у більше 100 млн євро.

Чинний контракт Хаверца з Байєром розрахований до літа 2022 року, але нещодавно головний тренер "фармацевтів" Петер Бос заявив, що влітку 20-річний футболіст покине клуб. У поточному сезоні Хаверц зіграв за Байєр 30 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 6 результативних передач.ознайомитися тут.

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Теги
Німеччина Челсі Челсі Баварія Баварія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Кай Хаверц Кай Хаверц
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