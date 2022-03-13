Компанія Hyundai стала останнім спонсором Челсі, який призупинив контракт з лондонським клубом, повідомляє Daily Mail. За угодою, "сині" отримують від південнокорейського автовиробника близько 40 млн фунтів.

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"Компанія Hyundai за ці роки стала одним із найсильніших партнерів у футболі, і ми підтримуємо спорт, щоб він був силою добра. Завдяки нашому партнерству з футбольним клубом Челсі ми пишаємося тим, що підтримуємо гравців, уболівальників та масовий футбол.

Проте за нинішніх обставин ми вирішили призупинити нашу маркетингову та комунікаційну діяльність з клубом до подальшого повідомлення", – йдеться у повідомленні компанії. Зазначимо, що контракти з останнім тріумфатором Ліги чемпіонів вже призупинили або розірвали Nike та компанія "Three UK".

Додамо, що влада Великобританії видала Челсі ліцензію на проведення окремої діяльності, але заборонила продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Фактично Абрамовича змушують без торгів і особистої вигоди передати лондонський клуб іншому власнику.

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