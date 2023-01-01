Челсі домовився з Монако про трансфер Бенуа Бадіашиля, повідомляє The Athletic. Незабаром 21-річний центрбек пройде медогляд.

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Бадіашиль підпише з Челсі довгостроковий контракт. Трансфер обійдеться лондонському клубу в 37-38 мільйонів євро і є лише питанням часу.

Челсі перемкнувся на француза після невдалої спроби підписати Гвардіола. Іншими варіантами на підсилення задньої лінії були Ндіка з Айнтрахта та Інкап'є з Байєра.

Бадіашиль вже 5-й сезон грає на високому рівні в основі Монако. У цьому сезоні він провів 16 матчів. Бенуа покликаний компенсувати втрати Рюдігера та Крістенсена.

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