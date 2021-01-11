У таборі Челсі невтішні новини через коронавірус.

Пандемія змусила Челсі закрити власну академію на тиждень, повідомляє Goal.

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Джерело повідомляє, що в академії було зафіксовано близько 20-ти позитивних тестів на COVID-19, що і спонукало керівництво лондонського клубу на такий радикальний крок. Протягом тижня юні футболісти тренуватимуться індивідуально в домашніх умовах.

Після 17-ти турів АПЛ головна команда Челсі розташувалась на 9-й сходинці турнірної таблиці з 26-ма очками.

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