Барселона не змогла втримати одного зі своїх головних талантів.

Нападник Марк Гіу близький до переходу в Челсі, повідомляє Marca. Лондонці вже мають усну домовленість з гравцем і активують "дитячу" клаусулу на 6 млн євро, не вступаючи в переговори з Барселоною.

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Каталонці хотіли підписати новий контракт з Гіу, але навіть близько не могли запропонувати зарплату на рівні Челсі. Спортивна складова також відіграла свою роль. 18-річний нападник бачить більше шансів у молодій команді "синіх", ніж в рідному клубі за спинами Лєвандовскі та Роке.

У нинішньому сезоні Гіу встиг провести за першу команду Барси близько 190 хвилин і оформити два голи (Атлетіку в лізі, Антверпену в ЛЧ). Нападник став наймолодшим гравцем каталонців, який забив у дебютному матчі Ла Ліги у 21 столітті.

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