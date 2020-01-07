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Челсі за 15 років виплатив звільненим тренерам божевільну суму – найбільше отримав Конте

14:40 539 Читать на русском
Челсі за 15 років виплатив звільненим тренерам божевільну суму – найбільше отримав Конте
Антоніо Конте / фото із соцмереж

Звільнення тренерів обходиться власнику Челсі Роману Абрамовичу досить дорого.

Лондонський Челсі в цілому витратив на компенсації звільненим тренерам більше 90 мільйонів фунтів з 2004 року, коли клуб придбав Роман Абрамович, повідомляє Sky Sports.

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Левову частку складають витрати через звільнення Антоніо Конте, яке обійшлося Челсі в 26,6 млн фунтів. Ця сума включає в себе виплати самому італійцеві, членам його тренерського штабу, а також судові витрати, йдеться у фінансовому звіті лондонців.

Італійський фахівець навіть протягом року після звільнення не приймав жодних пропозицій від інших клубів, щоб отримати від Челсі всі належні кошти.

Відзначимо, що за епоху Абрамовича в Челсі змінилося 13 тренерів, і лише Жозе Моурінью та Гус Хіддінк згодом поверталися до роботи в лондонському клубі.

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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Антоніо Конте Антоніо Конте Роман Абрамович Челсі Челсі
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