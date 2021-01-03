Поразка від Манчестер Сіті ще ускладнила позиції наставника "синіх". Команда Френка Лемпарда у нинішньому розіграші АПЛ взяла лише 2 очка у матчах з грандами. Через погані результати керівництво Челсі вже шукає альтернативу своєму головному тренеру, повідомляє The Athletic.

Челсі – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Потужна літня трансферна кампанія натякала, що лондонці будуть боротися за лідерство, а після 17 турів йдуть лише восьмими. Хоча Саутгемптон ще має шанс обігнати більш грошовитих конкурентів. Зазначається, що Лемпарда може не врятувати навіть статус улюбленця Абрамовича.

Річ у тім, що Френк демонструє найгірші показники серед усіх менеджерів, яких запрошував у свій клуб російський мільярдер.

Водночас журналісти видання наголошують, що в Челсі розуміють складність зміни тренера посеред сезону і ставляться до цього процесу відповідально. Додамо, що не так давно Томас Тухель, звільнений із ПСЖ, проявив готовність очолити клуб АПЛ. Челсі був серед пріоритетів німця.

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