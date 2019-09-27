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Челсі втрутився у боротьбу за Неймара: Абрамович виділив шалену суму на трансфер, – ЗМІ

10:34 2616 Читать на русском
Челсі втрутився у боротьбу за Неймара: Абрамович виділив шалену суму на трансфер, – ЗМІ
Неймар / Фото з відкритих джерел

Челсі спробує сколихнути трансферний ринок підписанням зіркового форварда ПСЖ Неймара.

Неймар влітку матиме шанс приміряти футболку Челсі, повідомляє El Desmarque.

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За інформацією джерела, керівництво клубу на чолі з президентом Романом Абрамовичем готові запропонувати парижанам 300 млн євро за бразильця. Також у Лондоні на 27-річного нападника очікуватиме зарплата 42 млн євро на рік.

Нагадаємо, влітку Барселона була близька до придбання Неймара, але каталонці відмовлялись платити 300 млн євро, які ПСЖ вимагав за свою зірку.

В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів три матчі, в яких відзначився двома голами.

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