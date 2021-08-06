Челсі не зміг пройти повз ажіотаж навколо прощання Ліонеля Мессі з Барсою і також зацікавився можливістю підписати вільного агента, повідомляє Marca.

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Президент лондонського клубу Роман Абрамович шукає контакти представників 34-річного аргентинця, щоб дізнатись вимоги форварда.

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"Сині" нещодавно ініціювали діалог з Інтером щодо трансферу Ромелу Лукаку, який залишається їхнім пріоритетом, але можливість запросити Мессі також спокушає лондонців. Нагадаємо, раніше серед претендентів на екс-зірку Барселони ЗМІ називали ПСЖ, Інтер Маямі та Манчестер Сіті.

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