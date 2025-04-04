Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву з Тоттенхемом на Стемфорд Брідж, у якій Челсі повернув місце в англійській зоні Ліги чемпіонів.

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Повернення лідерів

Коул Палмер пропускав останній матч через хворобу, а Ніколас Джексон перебував у лазареті протягом місяця – за цей час сенегалець встиг пропустити аж вісім матчів. Відсутність обох суперзірок стала однієї з причин поразки від Арсенала, внаслідок якої "сині" відкотились за межі зони ЛЧ – втім, перемога над іншим представником Північного Лондона виправила б становище.

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У Тоттенхема нових проблем зі складом не було. Рішарлісон і Кулусевскі перебувають на лікарняному не перший тиждень, а всі інші лідери були доступні. Не всі з них повернулися у старт – Порро залишили в запасі, а Сарр і Джонсон з'явились по перерві. Зате у основі знову вийшов центрбек Ван Де Вен, якого в попередньому турі притримали на банці.

Провальна година Тоттенхема

Підопічні Енджа Постекоглу цілком виправдали свою 14-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ. До 70-ї хвилини "шпори" провели всього три удари по воротах, причому два з них заблокували. Жодного небезпечного моменту вони так і не створили.

Винятком став гол Сарра, якого випустили на заміну – той накрив Кайседо в центрі й зарядив метрів з 25-ти у лівий нижній. М'яч від руки голкіпера зрикошетив у поперечку й залетів у сітку, однак взяття воріт не зарахували через грубий фол сенегальця. Той при відбиранні м'яча вдарив суперника у коліно.

В принципі, це був випадковий епізод, але зовсім безсистемним його не назвати. Якщо Тоттенхему щось і давалось на Стемфорд Брідж, так це єдиноборства. Північні лондонці виграли 26 із 44 дуелей в першому таймі, хоча в другому трішки поступались (17:23) – зате виграли 8 з 11 верхових сутичок. Тим більш дивно, як гості дозволили себе відвозити.

Челсі створював топові моменти й заслужив на перемогу

Команда Енцо Марески могла відкривати рахунок вже на 50-й секунді зустрічі внаслідок закидання на хід Джексону. Нападник виграв боротьбу у Ван Де Вена й пробив у голкіпера – Вікаріо парирував! Ван Де Вен же підхопив відскок і спробував вибити м'яч, однак влучив у ногу Джексону. Від неї сфера відскочила у стійку!

Just 49 seconds into this match, Micky van de Ven's attempted clearance rebounded off Nicolas Jackson and onto the post! ?#CHETOT pic.twitter.com/fWsfoeoeNv — Premier League (@premierleague) April 3, 2025

Ще одна невдала дія Ван Де Вена сталася на 7-й хвилині, коли той вибив подачу Кукурельї на край штрафного. Гюсто опинився на підбиранні й щосили вгатив у ближній кут, але поцілив у зовнішній бік сітки. На 19-й же Палмер прострілював вздовж воріт під замикання Енцо – "шпор" врятував блок від Удоджі.

Ще один супермомент Челсі провів перед перервою. Відзначитись міг Санчо, який відкрився під проникний пас на лівому краю карного майданчика. Хитнувши захисника, Джейдон закрутив у дальню дев'ятку. Бути б голу, якби Вікаріо не виконав фантастичний сейв!

У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло. Челсі створив не дуже багато, але мінімум два моменти були вбивчими. До того ж господарі домінували у просуванні м'яча – при 55% володіння вони провели 23 дотики в штрафному (проти 7 у Тоттенхема). Північні лондонці висновків із цього тайму не зробили.

Покарання прилетіло вже за чотири хвилини по перерві. Спочатку забивати мав Палмер, який мав нуль результативних дій за два місяці (хоча загальна статистика взагалі не змінилась). Коул отримав пас від Санчо й з лівого краю штрафного бахнув під ближню – Вікаріо врятував Тоттенхем.

Ще за кільканадцять секунд Челсі й Палмера таки прорвало. Коул виконав подачу з лівого флангу, а Енцо Фернандес замкнув точним ударом головою. 1:0! Палмер виконав першу з 14 січня результативну дію.

На 56-й хвилині підопічні Енцо Марески взагалі мали закривати гру. Енцо подав зі стандарту, а м'яч від Бергвалля зрикошетив на Кайседо. Еквадорець метрів з 12-ти вколотив сферу до сітки – втім, взяття воріт не зарахували. Колвілл у цьому епізоді заліз до офсайду.

Тоттенхем намагався відігратись. На полі з'явився Джонсон, а під кінець основного часу гру освіжили Тель і Порро. Це не допомагало – Челсі рвав гостей на контратаках. Деякий час обходилось без реальних моментів, адже "синіх" ловили в офсайди.

Аж на 83-й хвилині Палмер міг перервати гольову посуху – Коул виконував навіс, а м'яч зрізався з ноги й полетів у ворота. Вікаріо врятував "шпор".

Тоттенхем мав нагоду відігратись, але залишився недалеко від зони вильоту

Активність підопічних Енджа Постекоглу та його заміни все ж могли врятувати гостей. На 90-й хвилині свіжий Джонсон втік від Кукурельї й виконав простріл на дальню стійку – перехопити його не змогли, тож Сон замкнув з мінімальної відстані. Джексон, який більшість часу нудьгував, встиг скластись і парирувати!

Арбітр компенсував аж 12 хвилині, однак момент Сона виявився останнім у зустрічі. Челсі втримав перемогу й повернувся у зону ЛЧ, випереджаючи Манчестер Сіті на одне очко, а Ньюкасл – на два. "Шпори" ж залишились із 34 очками. Стільки ж мають Евертон і Вест Хем, які плетуться на 15-й та 16-й позиціях.

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