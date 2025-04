Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву з Тоттенхемом на Стемфорд Брідж, у якій Челсі повернув місце в англійській зоні Ліги чемпіонів.

Повернення лідерів

Коул Палмер пропускав останній матч через хворобу, а Ніколас Джексон перебував у лазареті протягом місяця – за цей час сенегалець встиг пропустити аж вісім матчів. Відсутність обох суперзірок стала однієї з причин поразки від Арсенала, внаслідок якої "сині" відкотились за межі зони ЛЧ – втім, перемога над іншим представником Північного Лондона виправила б становище.

У Тоттенхема нових проблем зі складом не було. Рішарлісон і Кулусевскі перебувають на лікарняному не перший тиждень, а всі інші лідери були доступні. Не всі з них повернулися у старт – Порро залишили в запасі, а Сарр і Джонсон з'явились по перерві. Зате у основі знову вийшов центрбек Ван Де Вен, якого в попередньому турі притримали на банці.

Провальна година Тоттенхема

Підопічні Енджа Постекоглу цілком виправдали свою 14-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ. До 70-ї хвилини "шпори" провели всього три удари по воротах, причому два з них заблокували. Жодного небезпечного моменту вони так і не створили.

Винятком став гол Сарра, якого випустили на заміну – той накрив Кайседо в центрі й зарядив метрів з 25-ти у лівий нижній. М'яч від руки голкіпера зрикошетив у поперечку й залетів у сітку, однак взяття воріт не зарахували через грубий фол сенегальця. Той при відбиранні м'яча вдарив суперника у коліно.

В принципі, це був випадковий епізод, але зовсім безсистемним його не назвати. Якщо Тоттенхему щось і давалось на Стемфорд Брідж, так це єдиноборства. Північні лондонці виграли 26 із 44 дуелей в першому таймі, хоча в другому трішки поступались (17:23) – зате виграли 8 з 11 верхових сутичок. Тим більш дивно, як гості дозволили себе відвозити.

Челсі створював топові моменти й заслужив на перемогу

Команда Енцо Марески могла відкривати рахунок вже на 50-й секунді зустрічі внаслідок закидання на хід Джексону. Нападник виграв боротьбу у Ван Де Вена й пробив у голкіпера – Вікаріо парирував! Ван Де Вен же підхопив відскок і спробував вибити м'яч, однак влучив у ногу Джексону. Від неї сфера відскочила у стійку!

Just 49 seconds into this match, Micky van de Ven's attempted clearance rebounded off Nicolas Jackson and onto the post! ?#CHETOT pic.twitter.com/fWsfoeoeNv