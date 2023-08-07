Французький футболіст отримав травму під час товариського матчу з Борусією Д. Очікувалось, що відновлення Крістофера Нкунку не займе багато часу, втім прогнози виявилися передчасними.

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Як інформує Алекс Голдберг, нападник пропустить щонайменше кілька місяців. Відсутність Нкунку дасть змогу отримати більше ігрового часу Михайлу Мудрику. Саме українець замінив травмованого француза в матчі проти Борусії Д.

Нагадаємо, що Крістофер Нкунку перебрався в Челсі з РБ Лейпцига влітку поточного року, підписавши контракт на шість років. Лондонці заплатили за нападника 60 мільйонів євро.

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