Головний тренер "пенсіонерів" Томас Тухель на прес-конференції перед поєдинком проти Астон Вілли поскаржився на втрату двох надважливих гравців – Н'Голо Канте і Крістіана Пулішича.

"На жаль, ні Н'Голо, ні Пулішіч не допоможуть нам у матчі проти Астон Вілли. Вони знову травмувались.

Тухель "підкупив" Сауля заради трансферу в Челсі

Канте отримав пошкодження у матчі з Ліверпулем і ще трішки страждає. Ми спробуємо залучити Н'голо у вівторок, що вже чудово. Крістіан, на жаль, вчора прийшов на милицях. У нього травма коліна, він буде недоступний протягом 10 днів", – цитує Тухеля Goal.

Це означає, що Пулішіч пропустить завтрашній поєдинок з Астон Віллою, матч першого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 проти Зеніта (14 вересня), а також двобій з Тоттенхемом (19-го).

До слова, Н'Голо Канте в поточному сезоні відіграв три матчі на клубному рівні, але поки без результативних дій. В активі Крістіана Пілішіча дві зустрічі й один гол.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021