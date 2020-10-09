Челсі втратив Менді через травму – голкіпер підписав контракт з "синіми" лише півмісяця тому
12:10 - Читать на русском
Воротар Челсі Едуар Менді потребує допомоги медичного штабу лондонського клубу.
Едуар Менді зазнав пошкодження правого стегна, повідомляє журналіст Мансур Лун у Twitter.
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Голкіпер терміново повертається у Лондон з табору збірної Сенегалу. Про важкість травми і терміни відновлення стане відомо після вердикту лікарів Челсі.
Нагадаємо, "сині" придбали Менді у Ренна за близько 25 млн євро. У сезоні 2019/20 кіпер провів 33 матчі в усіх турнірах, 13 із них – сухі.
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