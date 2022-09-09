Челсі викупив Грема Поттера з Брайтона та виписав йому грандіозний контракт на 60 мільйонів фунтів, повідомляє The Telegraph. Тренер підписав угоду на 5 років з річною зарплатою у розмірі 12 млн.

Челсі офіційно призначив нового головного тренера, заплативши величезні відступні

Окрім цього, керівництво готове надати Поттеру широкі повноваження в лондонському клубі. Новий наставник допомагатиме Челсі знайти спортивного директора, а також працюватиме з власним скаутом.

Грем Поттер покинув Брайтон і став головним тренером Челсі, який звільнив Томаса Тухеля після поразки від Динамо Загреб в Лізі чемпіонів. "Сині" влітку закупили футболістів на 250 млн фунтів.