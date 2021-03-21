Челсі впевнено переміг Шеффілд та вийшов у півфінал Кубка Англії
Лондонський Челсі на класі обіграв Шеффілд Юнайтед та став ще одним учасником півфіналу Кубка Англії. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Кубок Англії 2020/21, 1/4 фіналу
Челсі – Шеффілд Юнайтед – 2:0
Голи: Норвуд, 24, (аг.), Зієш, 90+2
Підопічні Тухеля вийшли вперед в зустрічі з аутсайдером АПЛ у середині першого тайму, коли після потужної передачі Чілвелла Норвуд намагався перехопити, але зрізав м'яч у власні ворота. По перерві Челсі освіжив склад та наприкінці гри добив суперника: точний пас Чілвелла на Зієша на лінії штрафного дозволив марокканцю пробити Ремсдейла та поставити крапку в зустрічі.
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Ця перемога дозволила Челсі приєднатись до Саутгемптона та Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії. Останній учасник визначиться сьогодні – за путівку змагатимуться Лестер та Манчестер Юнайтед.
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