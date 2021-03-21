Лондонський Челсі на класі обіграв Шеффілд Юнайтед та став ще одним учасником півфіналу Кубка Англії. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Кубок Англії 2020/21, 1/4 фіналу

Челсі – Шеффілд Юнайтед – 2:0

Голи: Норвуд, 24, (аг.), Зієш, 90+2

Підопічні Тухеля вийшли вперед в зустрічі з аутсайдером АПЛ у середині першого тайму, коли після потужної передачі Чілвелла Норвуд намагався перехопити, але зрізав м'яч у власні ворота. По перерві Челсі освіжив склад та наприкінці гри добив суперника: точний пас Чілвелла на Зієша на лінії штрафного дозволив марокканцю пробити Ремсдейла та поставити крапку в зустрічі.

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Ця перемога дозволила Челсі приєднатись до Саутгемптона та Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії. Останній учасник визначиться сьогодні – за путівку змагатимуться Лестер та Манчестер Юнайтед.

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