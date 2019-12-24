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Челсі визначився з трансферними цілями на зиму

12:54 641 Читать на русском
Челсі визначився з трансферними цілями на зиму
Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Лондонський клуб не шкодуватиме грошей на підсилення команди.

Одразу четверо гравців можуть приєднатись до Челсі під час зимового трансферного вікна, повідомляє Metro.

Я не буду просити придбати мені Мбаппе, Роналду і Мессі, – Лемпард

Серед яких форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер, вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо, а також хавбек Крістал Пелас Вілфрід Заха і атакувальний півзахисник Реала Іско.

Нагадаємо, нещодавно суд скасував трансферний бан лондонського клубу. Після 18-ти турів АПЛ Челсі перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 32 очки.

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