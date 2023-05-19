Керівництво лондонського клубу визначилося з кандидатом на пост головного тренера. Маурісіо Почеттіно має очолити команду влітку. Челсі для нового наставника планує підсилити команду.

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Згідно з інформацією The Athletic, "сині" склали список із 12 футболістів, за яких поборються в міжсезоння. Пріоритетами є трансфери воротаря, півзахисника та форварда. Список виглядає наступним чином:

Воротарі: Андре Онана, Еміліано Мартінес, Давід Райя, Роберт Санчес.

Півзахисники: Мойзес Кайседо, Алексіс Мак Аллістер, Ромеу Лавіа, Деклан Райс.

Нападники: Віктор Осімхен, Таммі Абрахам, Лаутаро Мартінес, Расмус Хьойлунд.

Зазначається, що майбутні трансфери будуть залежати від того, наскільки успішно Челсі діятиме при продажах гравців. Лондонцям потрібно різко скоротити команду, яка наразі перевищує 30 футболістів, до більш керованого рівня, а також зібрати кошти для дотримання правил фінансово фейр-плей.

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