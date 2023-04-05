Згідно з The Athletic, сторони дуже близькі до угоди. У вівторок увечері Лемпард був присутній на Стемфорд Брідж під час матчу Челсі з Ліверпулем (0:0).

Луїс Енріке прилетів на перемовини з Челсі – лондонці розглядають 5 тренерів і можуть сенсаційно повернути Лемпарда

Нагадаємо, що Лемпарда звільнили з посади головного тренера Евертона в січні цього року. Він був наставником Віталія Миколенка, а тепер може стати тренером Михайла Мудрика.

З липня 2019 року по січень 2021-го Лемпард вже тренував Челсі.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке прибув до Лондона для переговорів із босами "синіх". Згідно з The Guardian, екс-наставник Баварії Юліан Нагельсманн, як і раніше, є фаворитом на посаду головного тренера Челсі. Однак німецький фахівець не готовий очолювати команду під час сезону, він поставив керівництву Челсі умову: тренер буде готовий приступити до роботи з лондонцями не раніше літа, адже йому потрібно вивчити команду і сам проект клубу.

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