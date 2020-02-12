Челсі визначився з пріоритетною трансферною ціллю на літо – Лемпард зможе витратити більше 170 млн євро

Челсі має намір серйозно підсилити свій склад майбутнім літом. Лондонці готові витратити серйозну суму.

Лондонський клуб готовий виділити головному тренеру команди Френку Лемпарду більше 170 млн євро на нових гравців, повідомляє The Telegraph.

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За інформацією джерела, Челсі ще в минулому місяці розглядав можливість підписання вінгера Аякса Хакіма Зієша, однак нідерландський клуб був рішуче налаштований залишити гравця до кінця сезону. Наступного літа "сині" зосередяться на трансфері 26-річного марокканця, за якого амстердамці просять 50 млн євро.

Також англійці не залишають спроб придбати півзахисника дортмундської Борусії Джейдона Санчо, який може обійтися в неймовірно велику суму, і захисника Борнмута Натана Аке.

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