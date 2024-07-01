"Челсі у січні отримував запити від великих команд щодо оренди Мудрика. Одна команда була навіть зацікавлена у повноцінному трансфері, проте лондонці відмовили їй. Вони не були зацікавлені у цих пропозиціях.

"Лише б засрати": Мудрик агресивно пояснив, чому пропустив матч з Бельгією

Челсі довіряє Мудрику. Я думаю, що клуб відчуває, що стиль Енцо Марески підійде йому, і що Мареска спробує використати сильні сторони гравців та розвинути їх", – сказав Лоу у коментарі Youtube-каналу "London Is Blue Podcast".

Нагадаємо, минулого сезону Мудрик відіграв за Челсі у 41-му матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 2 асисти. Його контракт з "синіми" чинний до червня 2031 року. Transfermarkt оцінює українця у 35 мільйонів євро.

На Євро-2024 Михайло повністю відіграв провальний матч з Румунією (0:3) та 85 хвилин зі Словаччиною (2:1). Перед Бельгією (0:0) гравець травмувався і на поле не виходив. Результативними діями на континентальній першості не відзначався.

Сабо розніс "найсильнішу" збірну України за виліт з Євро-2024, принизивши досягнення Довбика у Ла Лізі