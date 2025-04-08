"Сині" розпочали пошук заміни зірці збірної України. Михайло Мудрик та ще один вінгер не входять у плани лондонського клубу.

Півзахисник Челсі ​​​​Михайло Мудрик не входить до планів клубу на наступний сезон, повідомляє The ​​Sun. У англійському клубі не вірять, що українець зможе побудувати хорошу кар'єру після допінг-скандалу, тому Челсі розпочав пошук альтернативи футболісту.

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Також зазначається, що "сині" не розраховують на англійського вінгера Джейдона Санчо, який виступає за клуб на правах оренди з Манчестер Юнайтед. Челсі не планує викуповувати контракт гравця.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів за Челсі, забив 3 голи та віддав 5 асистів, після чого стало відомо про його позитивний тест на допінг. Повідомлялося, що команда футболіста хоче відкрити допінг-пробу B, проте її результати офіційно досі залишаються невідомими.

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