Челсі під керівництвом Лемпарда програв усі 5 матчів із загальною різницею м'ячів 1:9. Попри це боси "синіх" не збираються звільняти фахівця. Як інформує Sky Sports, Лемпард залишиться виконувачем обов'язків тренера Челсі до кінця сезону.

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Зараз в активі лондонців 39 набраних балів. До кінця сезону команді залишилося зіграти 6 матчів – з Арсеналом, Борнмутом, Ноттінгем Форест, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Ньюкаслом.

Чинний антирекорд Челсі в АПЛ – 50 набраних очок в одному сезоні.

У п'яти матчах під керівництвом Лемпарда Михайло Мудрик з'являвся у стартовому складі лише одного разу.

Челсі згорів Брентфорду: п'ята катастрофа Лемпарда у п'яти матчах, бардак і безнадія – куди потрапив Мудрик?!