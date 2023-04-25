Керівництво лондонського клубу задоволене тим, як просуваються перемовини з Маурісіо Почеттіно. Сторони вже встигли обговорити найважливіші деталі.

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Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, найближчим часом керівництво Челсі та Почеттіно зустрінуться, щоб остаточно узгодити контракт. Але тренеру доведеться почекати до літа, щоб очолити команду. Раніше повідомлялось, що Почеттіно зателефонував своїм помічникам і сказав готуватися до роботи.

Нагадаємо, що після того, як клуб покинув Грем Поттер, Челсі не змогли швидко знайти нового тренера. Керівництво "синіх" довірило команду Франку Лемпарду. З новим наставником лондонці провели вже чотири матчі, програвши всі з них.

Mauricio Pochettino, now closer than ever to get Chelsea manager job after new crucial round of positive talks tonight. #CFC



Negotiations entering final stages — still waiting for formal contract to be sent, checked and signed.



️ Pochettino would join in June, NOT now. pic.twitter.com/fhQBJ4WrT1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023

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