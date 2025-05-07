"Щодо медалей за Лігу конференцій, то мені сказали, що Челсі отримає 50 золотих, якщо виграє Лігу конференцій, або 50 срібних, якщо посяде друге місце. Як вони розподілять їх між своїми гравцями та тренерами, залежить від них самих.

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Очікується, що Михайло Мудрик отримає одну з них, оскільки він брав участь у змаганнях на початку цього сезону, хоча зараз він відсторонений від футболу. Так само можуть отримати по одному призу орендовані гравці, такі як Жоау Фелікс та Ренато Вейга. Підозрюю, що ми, журналісти, які стежили за командою тут, там і всюди, на жаль, не отримаємо цю нагороду", – поділився журналіст Кіран Хілл у інтерв'ю Daily Mail.

Нагадаємо, Мудрик зіграв у 4 матчах за Челсі в поточному розіграші Ліги конференцій, у яких встиг відзначитись 3 голами та 3 асистами. Останній свій матч Михайло провів 28 листопада проти Хайденхайма, після чого був відсторонений від футболу через допінг-скандал.

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