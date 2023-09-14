Нападник Брентфорда Айвен Тоуні може перейти в топ-клуб, хоча довгий час не має ігрової практики.

Челсі взимку хоче придбати Тоуні, повідомляє Football London. "Сині" планують завчасно домовитися про трансфер форварда, хоча він не має права грати до 17 січня 2024-го.

Третій найкращий бомбардир АПЛ дискваліфікований на 8 місяців – офіційне рішення

Айвен отримав дискваліфікацію на 8 місяців через порушення правил гри на тоталізаторі. Він з травня живе без футболу і лише цього вікенду матиме право повернутися до тренувань.

Тоні в минулому сезоні забив 20 голів в АПЛ і заслужив виклик у збірну Англії. Брентфорд оцінює футболіста в 70 мільйонів фунтів. Айвеном також цікавляться Арсенал і Тоттенхем.