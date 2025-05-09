У четвер, 8 травня, відбувся півфінал у відповідь Ліги конференцій між Челсі та Юргорденом (1:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Челсі – Юргорден – 1:0 (перший матч – 4:1)

Гол: Дьюсбері-Хол, 38

У матчі-відповіді між Челсі та Юргорденом інтриги не сталося. Лондонці практично другим складом повторно обіграли шведів – єдиний м'яч на 38-й хвилині забив Кірнан Дьюсбері-Хол. Він зробив ривок, отримав своєчасний загострювальний пас від Джорджа на хід, і пробив точно в кут.

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Фінал Ліги конференцій, у якому Челсі зіграє з Бетісом, відбудеться 28 травня. Вінгер збірної України Михайло Мудрик стовідсотково отримає медаль.

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