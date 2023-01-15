Михайло Мудрик повинен стати вже 5-м новачком "синіх" у зимове трансферне вікно, загальні витрати складуть понад 250 мільйонів фунтів. Ймовірно, нові підписання ще будуть.

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Така активність на ринку ставить під сумнів майбутнє атакувальних гравців, які вже перебувають на Стемфорд Брідж, але не вражають результативністю. Йдеться, зокрема, про Рахіма Стерлінга.

Керівництво клубу розчароване вінгером збірної Англії, адже він не виправдав очікувань. Саме тому його готові продати вже зараз, якщо надійде вигідна пропозиція, інформує Football Insider.

Нагадаємо, 28-річний футболіст влітку перебрався у Лондон із Манчестер Сіті за 56 мільйонів фунтів. В активі Стерлінга 22 поєдинки, 6 голів та 3 асисти у всіх турнірах.

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