Мілан активно шукає підсилення атаки перед стартом нового сезону, і одним із головних кандидатів є нападник Челсі Ніколя Джексон.

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Як повідомляє Daily Mail, лондонці не збираються розлучатися з 24-річним сенегальцем без гігантської компенсації – Челсі встановив цінник на рівні 100 мільйонів євро. Ця сума, найімовірніше, є лише засобом відлякати конкурентів – "сині" не мають нагальної потреби продавати гравця.

Утім, Мілан вважає трансфер реалістичним. Від початку року Джексон забив лише 4 м’ячі, а новачки Педру та Ділеп уже завоювали довіру Марески, витіснивши його з основи. Сам футболіст, за даними джерела, не виключає переїзду в Серію А, якщо будуть створені належні умови.

"Россонері" вже мають досвід угод із Челсі – раніше в клуб приєднувались Томорі, Лофтус-Чік і Пулішич. Цей бекграунд може посприяти новим переговорам, якщо англійці все ж розглянуть офіційну пропозицію.

Нагадаємо, Мілан залишили одразу два центрфорварди – Абрахам після завершення оренди повернувся до Роми й перейшов у Бешикташ, а Йовіч став вільним агентом.

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