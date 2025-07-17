Челсі перебуває в пошуках нового титульного спонсора. У клубі розраховують, що перемога в Клубному чемпіонаті світу допоможе збільшити доходи від спонсорських виплат. Як інформує The Telegraph, минулого року лондонський клуб вів переговори з двома компаніями. Йшлося про суму в 40 мільйонів євро фунтів на рік. Але в Челсі вирішили почекати, і зараз ця цифра зросла до 60 мільйонів.

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Джерело в клубі стверджує, що "сині" втратили б 100 мільйонів фунтів, якби підписали угоду до перемоги на Клубному ЧС.

Поки невідомо, чи встигне лондонський клуб до старту сезону в АПЛ, але в клубі впевнені, що домовленість зі спонсором, чий логотип буде розміщений на передній частині футболки, буде досягнута до початку чемпіонату.

Нагадаємо, що у фіналі Клубного ЧС Челсі розбив ПСЖ (3:0).

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