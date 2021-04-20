Схоже, Європейська Суперліга тріщить по швам вже за кілька днів після створення.

Челсі змінив свою думку і вирішив відмовитись від участі у скандальному проекті Флорентіно Переса, повідомляє BBC.

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У таборі лондонського клубу вже готують офіційні папери про вихід з Європейської Суперліги. Джерела повідомляють, що це рішення особисто ухвалив президент "синіх" Роман Абрамович. Челсі є одним із 12-ти клубів засновників нового турніру. Футбольне суспільство у більшості засудило ідею створення цих змагань. За інформацією ЗМІ, Ліверпуль також планує "увімкнути задню".

Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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